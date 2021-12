Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ku sugan furimaha dagaalka Itoobiya oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka ayaa markale fariimo culus oo ka dhan ah kooxda TPLF.

Abiy ayaa sheegay in kooxdan ay hogaaminayaan kuwa aan laheyn wax u jeeddo ah sida uu hadalka u dhigay ra’iisul wasaaraha Itoobiya.

“Dhallinyaradii Tigray, waxay u daadanayaan sidii caleemihii geedka. Way ogyihiin inaysan guul arki doonin. Waxaa hoggaaminaya mid bilaa hadaf ah,” ayuu yiri ra’iisul wasaare Abiy.

Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ugu baaqay in loo bahan yahay TPLF in ay isasoo dhiibaan xilligaan oo uu sheegay in guullo waaweyn ka gaareen jabhadda.