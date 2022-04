Akhriso: Goorta Ay Dhacayso Doorashada Guddoonka Labada Aqal

Doorashada guddoonka labada aqal iyo midda madaxweynaha ayaa waxaa lagu wadaa in ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana doorashada guddoonka aya qabsoomi doontaa laba maalin oo is xigta sida lagu ansixiyay xeerka doorashada guddoonka.

