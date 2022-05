Akhriso: Liiska Magacayada Musharraxiinta Madaxweynaha Soomaaliya

Guddiga doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda federalka ayaa maantaa soo gabagabeeyay diiwaangelinta musharraxiinta u tartamaya madaxweynaha 10-aad, guddiga ayaa xusay in sedexdii maalin oo ay socotay la diiwaangeliyay 39 musharrax, waxaana lagu wadaa in maalin barri ay bilaabato hadaljeedinta musharraxiinta.

