Akhriso Liiska Magacyada Xildhibaannada Shahaadada Qaatay

Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee FEIT ayaa maantii labaad waxaa uu wada bixinta aqoonsiga iyo Shahaadooyinka xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda federalka Soomaliya, waxaana guddigu maanta Shahaadooyinkooda uu siiyay in ka badan 50 mudane, kuwaas oo helay aqoosigooda Xildhibannimo.
1. Sheikh Adan Madoobe GSH#189
2. Shariif Abdalla GSH#085
3. Abdillahi Abdi Mohamed GSH#264
4. Hussein Mohamed Nur GSH#051
5. Ahmed Abdi Hashi (Ahmed Taajir) GSH#166
6. Mohamed Abdullahi Keyse GSH#073
7. Sadiya Yasin Haji Samatar GSH#129
8. Hassan Abdi Ismail GSH#217
9. Omar Ibrahim Hashi GSH#114
10. Roda Arab Abdi GSH#219
11. Khadra Mohamed Tukale GSH#274
12. Sahra Olad Abdi GSH#018
13. Zamzam Dahir Mohamud AS#12
14. Leila Ahmed Ismail AS#37
15. Ahmed Mohamed Ali AS#21
16. Noradin Abdullahi Olujog GSH#246
17. Zamzam Abdullahi Ahmed AS#24
18. Abdirahman Mohamed Hussein GSH#069
19. Fartun Abdikadir Farah Karama AS#19
20. Yusuf Hussein Ahmed Gama’diid GSH#031
21. Ali Shaban Ibrahim AS#23
22. Prof/Dr. Osman Mohamud Mohamed (Dufle) AS#20
23. Salah Ahmed Jama AS#34
24. Guled Bihi Abdi GSH#255
25. Ahmed Osman Dirie GSH#233
26. Abdinur Ali Aden GSH#028
27. Mohamed Sheikh Noor Osman GSH#107
28. Abas Ali Ibrahim GSH#111
29. Mohamed Abukar Ali GSH#025
30. Adar Hared Jibril GSH#132
31. Mohamed Abdurahman Nadif GSH#124
32. Bihi Iman Egeh GSH#237
33. Abdiqani Ismail Said GSH#241
34. Mohamoud Abdirahman Omar GSH#272
35. Adnan Osman Elmi GSH#236
36. Omar Yusuf Qaladid GSH#136
37. Ahmed Mohamud Jama GSH#029
38. Nasro Mahdi Arale GSH#023
39. Leylo Nur Maah AS#07
40. Sahra Jama Ali GSH#134
41. Dr. Ahmed Adam Ahmed GSH#127
42. Hassan Dahir Yarow AS#05
43. Zaynab Mohamed Amir GSH#267
44. Asad Abdirisaq Mohamed GSH#120
45. Yusuf Mohamed Ismail GSH#118
46. Ilyas Badal Gabose AS#01
47. Mohamed Hassan Adam GSH#133
48. Hamza Abdi Barre GSH#203
49. Abdi Hashi Abdullahi AS#33
50. His Hassan Adan GSH#015
51. Farhiyo Mohamud Dhakane GSH#052
52. Maryan Mohamud Isse GSH#226
53. Mohamud Abdirahman Sheikh Farah GSH#003
54. Osman Mohamed Abdi GSH#022
55. Fadumo Hassan Ali GSH#210
56. Abdi Ibrahim Warsame GSH#196
57. Abdulkadir Mohamed Wa’ays GSH#112
58. Mowlid Abdi Mohamed GSH#130
Goobjoog News