Akhriso: Maxaa Lagu Ansixiyay Kulamadii Golayaasha Baarlamaanka Jamhuuriyadda?

Golaha aqalka sare ayaa maanta akhrinta labaad marsiiyay sharciga hey’adda Sirdoonka qaranka, kaas oo ay soo ansixiyeen xildhibaannada golaha shacabka oo uu soo maray, Senatorrada qaar oo ka hadlay shacriga ayaa sheegay in aysan ka muuqan doorka dowlad goboleedyada, sida uu kulanka ka sheegay Senator Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, waxaana uu carabka ku dhuftay in sharciga loo baahan yahay in la waafajiyo nidaamka federalka ee dalku qaatay.

