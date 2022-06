Akhriso: Maxaa Looga Hadlay Kulankii Labada Gole Baarlamaanka?

Dhanka kale Wasiirka maaliyada Xukuumadda Federalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo isna warbixin ku aaddan miisaaniyada sanadkan looga dhageystay ayaa waxaa uu sheegay in diyaarinta miisaaniyada sanadka 2022 ay saameysay dib u dhac ku yimid dhameystirka hannaanka doorashada Federaalka, taas oo qasabtay in la diyaariyo miisaaniyad ku-meelgaar ah taas loo yaqaano Miisaaniyada sedex biloolaha.

Dhanka kale Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhowaan madaxweynaha Jamuhuuriyadda Federalka Soomaaliya u magacaabay Ergeyga gaarka ah ee arrimaha Abaaraha ayaa waxbixin ku aaddan xaalada Abaaraha dalka looga dhageystay gaar ahaan isaga oo sheegay gobolada ugu badan ay saameeysay Bay iyo Bokool iyo Gobolka Gedo waxaana uu xildhibaanada ka codsaday in mushaharaadkooda qeyb ugu deeqaan gurmadka Abaaraha, waxaana uu Guddoonka la wadaagay in lacagihii la qaaday Musharaxiintii Guddoonka labada aqal iyo tan madaxweynaha.

Gudoomiyaha golaha Shacabka ayaa sheegey in beri la shaacin doono guddi ku meel gaar ah oo Labada gole ka kooban kaas oo miisaaniyadda ka soo shaqeeya, Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa ku nuux nuuxsadey in beri uu jiri doono kulanka guud ee golaha Shacabka.