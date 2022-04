Akhriso: Maxaa Looga Hadlayaa Kulanka Bari Ee Baarlamaanka?

Waxaa lagu wadaa in maalinta bari Muqdisho ay ku kulmaan labada gole ee Baarlamaanka federalka Soomaaliya, kulankaas ayaa waxaa looga hadli doonaa ajandayaal dhowr ah oo ku qotoma doorashada guddoonka labada aqal iyo midda madaxweynaha oo lagu wado in dhowaan ay ka dhacaan caasimadda.

