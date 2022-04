Akhriso: Nuxurka Hadal Jeedintii Musharraxiinta Guddoomiyaha Aqalka Sare

“Aqalkaan waa aqal ka dambeeyay golaha shacabka, waase aqal door cayiman oo ballaaran Dastuurku siiyay, wuu dhigmaa ee kama hooseeyo hey’adda kale ee shrci dejinta, ee la isku yiraahdo golaha shacabka, waa dhardhaar kamid ah, waxaa u gaar ah inuu gobolada matalo, marka aad barabar dhigto Senator- rada Adduunka, waxaad moodaa inuu ka duwan yahay aqalkaan kuwaas kale, waxaad moodaa doorkii la rabay inuu qaato inuu xoogaa mugdi ah uu ku jiro ama cilaaqaadkii uu lalahaa golaha shacabka iyo hey’adaha kale ee dowliga ah in ay wax hareeyeen, waxaa la oran karaa waa intii uu ka dambeeyay ama uu ku jiray in la dhiso”

You may also like