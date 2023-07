Ardayda Dugsiyada Sare Ee Baladweyne oo Imtixaanka Shahaadiga U Fariistay

“Waxaan ogeysiineynaa ardayda magaalada Baledweyne ee imtixaankoodi uu u baaqday fatahaaddii uu sameeyey webiga shabeelle in ay galayaan Imtixaanka 8-da Luulyo 2023. Waxaan rajeyneynaa in aad la shaqeysaan kor meerayaasha, saraakiisha iyo ilaaliyeyaasha imtixaanka, una hoggaansanaataan shuruucda loo dajiyey” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaaradda waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta sare.

