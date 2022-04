Axmed Madoobe oo War Kasoo Saaray Go’aankii Guddiga FEIT

Dhinaca kale waxaa uu sheegay in mar walba ay muhiim tahay in gobolkaas ay kasoo baxaan Xildhibaano ku yimid rabitaanka bulshada deegaanka isla markana aan meel kale oo gobolka ahayn aan loo rari Karin kuraasta doorashadooda taasna ay qasabtay in laga wareejiyo Garbahaareey maadama ayna jirin kalsooni iyo xasilooni.

You may also like