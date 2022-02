Baraawe iyo Koonfur Galbeed: 13 Kursi oo la dooran doono

Doorashada kuraastaan ayaa waxaa lagu wadaa in ay ka dhacdo magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada hoose oo ah magaalada labaad ee loo asteeyey doorashada golaha shacabka ee xildhibaannada laga soo dooranaayo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Guddiga ayaa waxaa uu shaaciyey in doorashada 13 kursi ay qabdoonto 8 bishaan aan ku jirno.

You may also like