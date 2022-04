Beesha Caalamka oo Hadashay Doorashada Guddoonka Baaralamaanka, Baaqna Daba Dhigtay

Ugu dambeyn saaxiibada Soomalaiya ee Beesha caalamka ayaa diray baaq ku aadan doorashada soo aadan ee madaxweynaha oo la filaayo in ay dhacdo bisha May” Waxaan ku boorineynaa doorashada Madaxtinimada ee hadda soosocota in lagu dhameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan, si nabad ah oo la isku halleyn karo, si madaxda Soomaaliya ee la doortay ay uga hadlaan waxyaabaha mudnaanta u ah qaranka oo ay dani ugu jirto dhammaan shacabkeeda” ayaa lagu yiri gabagabadii qoraalka kasoo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamaka.

