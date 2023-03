Booliiska Kenya oo Kala Eryay Dibadbaxyo Looga Soo Horjeedo Qiimaha Maciishadda

Waxaa xusid mudan in 20-kii Maarso, qof qeyb ka ahaa mudaaharaadyada la dilay, iyadoo ay xusid nudan tahay in dalka ay wali ka socdaan qalalaasaha ay wadaan taageerayaasha ninka mucaaradka ah Raila Odinga

Dowladda Kenya ayaa dibadbaxayaasha ku eedeysay in ay isticmaaleen awood xad-dhaaf ah, iyadoo dhanka kale hay’adaha xuquuqul insaanka ay dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo weerarrada ka dhanka ah suxufiyiinta.