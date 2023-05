Booliiska Spain oo Xabsiga Dhigay Sedex Ruux oo Lagu Eedeyay Cunsuriyeynta Vinicius Jr

Dacwad oogayaasha Isbaanishka ayaa hadda go’aan ka gaari doona in la sii wado baaritaan dambiyeed iyo in kale. Waxa ay codsatay kulamo deg deg ah oo ay la yeelato wasiirada Isbaanishka, dacwad oogayaasha iyo xiriirka kubada cagta. Horaantii, booliiska Spain ayaa xiray afar qof oo looga shakiyay inay ka soo laalaadiyeen sawirka Vinicius buundada Madrid bishii Janaayo.

Laakiin madaxa xiriirka kubbadda cagta Luis Rubiales ayaa sheegay in kubbada cagta Spain ay leedahay “dhibaato halis ah oo sidoo kale wasakhaysa kooxaha iyo taageera yaasha.” Dowladda Brazil ayaa sheegtay in dhacdadu ay tahay “xaalad kale oo aan la aqbali karin”.

Madaxweynaha La Liga Javier Tebas ayaa ku jawaabay bartiisa Twitter-ka isaga oo sheegay in Vinicius uusan laba jeer iman kulan looga hadlayo waxa uu “ka qaban karo kiisaska cunsuriyadda”, isaga oo raaciyay: “Ka hor inta aanad dhaleecayn La Liga, waxa aad u baahan tahay in aad naftaada si sax ah u qeexdo. “