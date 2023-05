Codbixinta Wareega Labaad Ee Doorashada Turkiga oo Maanta Bilaabanaysa

Doorashada wadanka Turkiga ayaa waxaa ay noqonaysaa middii ugu adkeyd uu wajaho madaxweyne Erdogan, mucaaradka ayaa doonaya isbedel in lagu sameeyo Turkiga, haka Taageerayaasha Xisbiga AK Party ay markale doonayaan in madaxweynaha uu kusoo laabto talada dalkaasi, uu xukumayay tan iyo sanadkii 2009-kii.

Guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in Codbixinta ay bilaaban doonto 08:00 xilliga Turkiga. Waxayna xirmi doontaa 17:00, waxaana la dhigay In ka badan 191,000 oo sanduuq la dhigi doona 1,094 guddiyada doorashada degmooyinka dalka, Wareegaan ayaa la filaa inuu noqdo mid aad la iskugu hayo oo lagu tartamo.