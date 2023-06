Dad Badan oo Ku Geeriyooday Shil Train oo Ka Dhacay Gudah Hindiya

Xoghayaha guud ee gobolka Odish Pradeep Jena ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in in ka badan 200 oo ambalaas loo wacay goobtii uu shilku ka dhacay Jimcihii ee degmada Balasore ee Odisha iyo 100 dhakhtar oo dheeraad ah oo 80 ka badan oo horeba halkaas u joogay, kuwaas oo la abaabulay.

