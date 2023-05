Dagaal Markale Ka Qarxay Khartoum, Xilli Wakiillo Ku Shirsan Yihiin Sucuudiga

Ciidamada Milatariga Sudan ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay duqeeyeen goobo ay degan yihiin dadka shacabka ah halka ciidamada (RSF) ay qabsadeen hanti gaar loo leeyahay, waxaana dagaalku uu kusoo aadayaa xilli maanta lagu waday in dhinacyadu ay ku dhawaaqaan xabad joojin rasmi ah oo ka hirgasha magaalada Khartoum.

