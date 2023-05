Dagaal Wali Ka Socda Sudan iyo XabadJoojin Cusub oo Lagaga Dhawaaqay

Waxay sheegeen hey’adaha QM in waqtiga lagu kordhiyey xabad joojinta ee dheeraadka ah, ay horseedayso in joogsadaan colaadaha, waxaana xusid mudan in ciidamada Milatariga inta badan ay ku sugan yihiin Khartoum, shacabka ayaa wali wada barakaca ay ka sameynayaan magaalada caasimadda ah iyo iyo magaalooyinka kale

