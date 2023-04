Dagaalka Sudan oo Dib u Qarxay iyo Muwaadiniinta Shisheeye oo Laga Daadgureynayo

Milatariga ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in muwaadiniin u dhashay dalalka Britain, Mareykanka, France iyo Shiinaha lagu soo daadgureynayo diyaarado kuwa xamuulka qaada ah oo ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Khartoum, waxaana ay tagi doonaan goobo ammaan ah oo loo diyaariyeen in la dejiyo muwaadiniintan.

Diblomaasiyiinta iyo muwaadiniinta u dhashay dalalka Mareykanka, UK, France iyo China ayaa waxaa lagu wadaa in laga soo daadgureeyo dalka Suudaan, iyadoo uu weli dagaalka ka socdo halkaasi, sida lagu sheegay war ka soo baxay ciidamada Suudaan, Madaxa ciidamada Fattah al-Burhan ayaa ogolaaday in la fududeeyo.