Dhinacyada iskuhaya Awoodda Suudan oo Heshiis Kale Ku Gaaray Sucuudiga

Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Sudan ayaa dhowaan lagu eedeeyay in ay gaysteen dambiyo la xirrira dagaal, kadib markii duqeymo dhanka cirka ah lagu beegsaday Isbitaallo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Khartoum, waxaa sidoo kale jira in dhinacyadu ay ku kaceen tacadiyo ka dhan ah Haweenka da’yar.

Dowladdaha Mareykanka iyo Sucuudiga ayaa ballan qaaday in dhankooda ay taageeriyaan sidii loogu dhaqangalin lahaa heshiiska la gaaray, inkastoo lagu ballamay in ciddii jabisa meel looga soo wada jeesto sida laga soo xigtay mas’uuliyiin ku dhow Xogyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony blinken.