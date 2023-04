Dhinacyada Sudan Isku Haya oo Xabadjoojin Ku Dhawaaqay Markale

Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa isna ka digay rabshadaha ka socda Sudaan in ay sababi karaan iskudhac masiibo ah kaas oo harayn kara gobolka oo dhan iyo meelo kale, waxaana uu dhinacyada ku booriyay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u tagaan miiska wadahadalka si loo dhameeyo qulquatooyinka jira.

