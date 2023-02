Dhulgariir Hor leh oo Ku Dhuftay Xadka Suuriya iyo Turkiga iyo Faahfaafinno Kasoo Baxaya

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa gaaray Turkiga isagoo ku dhawaaqay in dalkiisu uu bixinayo lacag gargaar bani’aadannimo ah oo dhan $100m (£83m). Tirada dhimashada ayaa la filayaa in ay sare usii kacdo iyadoo ilaa 345,000 oo guri ay ku burbureen dhul gariirkii dhacay 6-dii February.

