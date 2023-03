Dibadbaxyada Kenya oo Laga Walaacsan Yahay Iney Isku Badelaan Dagaal Qoomiyadeed

Mudaharaadyada ka dhacaya Kenya ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay isku bedelaan mid qoomiyadeed, taas oo hore u dhacay sanadkii 2017, xilligaas oo mudaharaadyadu isku badeleen in dadku ay isku laayaan si Qoomiyad ah, waxaana ka dhashay khasaare baahsan oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed sida dhacday xilligaas.

Waxaa uu si kulul uga hadlay weerarkii lagu qaaday beer uu lahaa madaxwaynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta Raila ayaa carabka ku adkeeyay in dimuqraadiyadda Kenya la soo weeraray, Booliiska Kenya ayaa mamnuucay dibadbaxyadan isla markaana ku tilmaamay kuwo sharci daro ah oo aan la aqbali karin in ay ka sii socdaan dalka.

Ugu yaraan hal qof ayaa la dilay, waxaana sidoo kale la gubay guryo ku yaalla Kibra, iyadoo laga cabsi qabo in fowdadu ay isu beddesho rabshado qowmiyadeed, taas oo horey uga dhacday Kenya xilli muran uu ka dhashay doorashada sidaan oo kale,Raila Odinga ayaa eedeyey dowladda ku in ay dibaxyada ay u badalayso Rabshado.