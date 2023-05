Doorashada Turkiga oo Yeelatay Waji Cusub iyo Erdogan oo Taageero Helay

Doorashada dalka Turkiga ayaa waxaa la saadaalinayaa in sanadkaan ay macquul tahay in wareegga sedexaad loo baahdo maadaama dadka Turkida ay u kala jabeen kuwa taageersan Xisbiga talada haya AK Partty iyo xisbiga mucaaradka ah ee Jamhuuriga oo doonaya dhankooda isbedel cusub iyo xukunka dheer ee AK Partty lasoo koobo, waxaana magaalooyinka waa weyn sida Istanbul iyo caasimadda Ankara laga dareemayaa olole xooggan.

You may also like