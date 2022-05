Dowladaha Spain iyo France oo Lagu Eedeeyay Xaalufinta Badaha Soomaaliya

Dhanka kale Marka laga soo tago heshiisyada iskaashiga Kalluumeysiga ee joogtada ah ee Midowga Yurub (SFPAs), waxaa jira heshiisyo qarsoodi ah oo la aaminsan yahay in ay galeen madaxda Soomaalida sida ay hadalka u dhigtay, waxaana hey’addu sheegtay in xogtaan ay u gudbinayso Midowga Yurub si wax looga qabto.

Warbixinta ay hey’addu daabacday ayaa sidoo kale lagu sheegay in Maraakiibta labadaan wadan ee kusugan Soomaaliya gaar ahaan dhanka Badweynta Hindiya aysan jirin cadeymo muujinaya in ay jiraan heshiis la galeen Soomaaliya, sida laga soo xigtay warbixinta hey’adda Blue Marine Foundation.

Hey’adda Blue Marine Foundation oo dhaqdhaqaaqda badaha laga sameeyo xaalufinta kalluumaysiga aan sharciga aheyn ayaa sheegtay in Badaha Soomaaliya maraakiib shisheeye ay kawadaan kalluumaysi sharci-darro ah, waxaana warbixinta hey’adda lagu xusay in Maraakiibtaas laga leeyaay waddamada Spain iyo France .