Dowladda Mareykanka oo Ka Warbixsay Weerar Laga Fuliyay Degmada Jilib

Gabagabadii qoraalka kasoo baxay Taliska Africom ee ku aadan weerarka dhacaya ayaa waxaa lagu xusay in ay dowladda Mareykanka tallaabooyin wanaagsan, kuwaas oo lagu badbaadinayo dadka rayidka ah marka ay jiraan weerarro nuucaan oo kale, waxaana mararka qaar dhacda in ay jiraan dad Rayid ah oo khasaare kasoo gaaro.

Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in aysan jirin khasaare soo gaaray dad shacab ah, kuwaas waxyeello kasoo gaartay weerarka ka dhacay magaalada Jilib ee Jubbada Dhexe” Qiimeynta bilowga ah ee taliska ayaa ah in aysan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama la dilay” ayaa sidoo kale lagu riri qeyb ka mid ah bayaanka.