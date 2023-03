Dowladda Ruuska oo Hubkeeda Nukliyeerka Ku Rakibaysa Belarus

Bishii labaad ee sanadkii 2022 ayey aheyd markii Ruushak ay amar ku bixisay in ciidankeeda ay qaadaan tallaabo Milatari oo ka dhan ah Ukraine, waxaana duulaanka oo jirsaday sanad ka dhashay khasaare kale duwan oo soo gaaray labada dhinac, iyadoo duulaankaan uu sabaab u noqday in kumanaan reerv Ukrine ah ay Barakacaan.

You may also like