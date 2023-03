Dowladda Soomaaliya oo Ka Qeybgalaysa Shirka Wasaaradaha Warfaafinta Ee Jaamacadda Carabta

Ifraax ayaa ugu baaqday in dalalka Carabta warbaahintoodda ka qayb qaataan dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto in argagixisada Khawaarijta Soomaaliya laga sifeeyo dhawaan sidoo kalana ay dhaqangaliso Warbaahinta Carbeed Adeegsiga ugu yeerida Khawaarijta Al-shabaab.

