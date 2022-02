Ergada Dooranaysa Fahad Yaasiin iyo Ciidammo Hor Leh oo Gaaray Baladweyne

Magaalada ayaa waxaa sidoo kale gaaray laba diyaarad oo sidday Ergadii kursigaas dooran lahaa, waxaana la dejiyey qayb kamid ah magaalada, waxaana la sheegay in amnigooda ay sugayaan ciidamada AMISOM ee kusugan magaalada Baladweyn, waxaana wararku ay ay sheegayaan in Fahad Yaasiin qudhiisa uu ku wajahan yahay magaalada oo lagu dooran rabo kursiga.

You may also like