Gobolka Alberta Ee Dalka Canada oo Xaalad Degdeg ah Looga Dhawaaqay

Gobolka Alberta dalka Canada ayaa looga dhawaaqay xaalads degdeg ah kaddib markii dab ka soo billowday keymaha uu ku fiday gobolkaas ku yaalla galbeedka dalkaas, taasoo sababtay in ku dhowaad 25,000 oo qof ay ka qaxaan guryahooda, waxaana xaaladdu ay noqotay mid lagu dhawaqo in xaaladda deg deg gobolka la geliyo.

