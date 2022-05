Golaha Shacabka oo Magacaabay Xubnaha Qaar Ee Guddiga Doorashada Madaxweynaha

Guddoomiyaha golaha Shacabka ayaana sheegay in xubnaha dhiman la soo dhameestiridoono saacadaha soo aadan, caasimadda oo dhowaan lagu doortay guddoonka labada gol;e ee Baarlamaanka 11-aad ayaa lagu wadaa in ay marti geliso doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda.

