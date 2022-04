Goobta Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka oo Lagu Dhawaaqay

Guddoomiyaha KMG ah ee golaha shacabka xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in lasoo gabagabeeyay qabanqaabadii doorashada guddoonka golaha shacabka Baarlamaanka 11-aad ee federalka ah Soomaaliya, waxaana uu xusay in doorashada ay ka dhaci doonto maalinta arbacada Teendhada Afisyooni.

