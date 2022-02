Guddiga Doorashooyinka Dadban Oo Beeniyey Warqad Horay Uga Soo Baxday

Guddiga dooorashooyinka dadban ayaa beeniyey warqad lagu sheegay inuu guddigu ku hakiyey mid kamid ah kuraasta deegaan doorashoodu ay tahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana ay sheegeen in laga been abuuray sixiixa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban, kaas oo sixiixiisa lagu arkayey warqada la faafiyey.

