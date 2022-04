Guddiga FEIT oo Fariin Xildhibaannada Cusub Ee Baarlamaanka 11-aad

Qoraal kooban oo kasoo baxay guddiga ayaa lagu xusay in 8:00AM (Aroornimo) barri oo Sabti ah , laga sugayo in Xildhibaananada ay iskugu yimaadaan si ay u qaataan shahaadada muujinaysa xildhibaannimada iyo kaaararka aqoonsiga , waxaana lagu wadaa in mudanayaashada Baarlamaanka labada aqal la dhaariyo 14-ka Apriil 2022-ka.

