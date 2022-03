Guddiga FEIT Oo Shaaciyay Waqtiga La Dhaarinayo Xildhibaanada Baarlamaanka 11-aad

Warka ka soo baxay guddiga FEIT ayaa sidoo kale lagu sheegay in 2-da illa 4-ta bisha soo socota xildhibaanada la doortay laga rabo in ay yimaadaan magaalada Muqdisho, shanta maalin ee ku xigtana la siinayo shahaadada rasmiga ah ee xildhibaanimada.

Qoraalka ka soo baxay FEIT ayaa lagu sheegay in 16-ka maarso illa 23-ka looga baahan yahay guddiyada SEIT ee dowlad gobaleedyada in ay soo gudbiyaan warbixinada xildhibaanada la doortay.