Guddiga Qiimeynta Garbahaarrey oo Kulamo Ka Bilaabay Kismaayo

Maamulka gobolka ayaa dhowaan ka horyimid guddiga uu magacaabay Ra,iisalwasaare Rooble, tii oo ay jirto in degmada Garbahaarrey ay tahay deegaan doorashada labaad ee Baarlamanka 11-aad ee golaha shacabka oo 16 kursi lagu wado in lagu soo doorto, kuwaas oo deegaan doorashadoodu tahay gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland.

Guddigaan loo xilsaaray in ay soo qiimeeyaan suulgalnimada sida doorashada 16 kursi uga dhici karto Garbahaarrey ee maamulka Jubbaland ayaa inta ay kusugan yihiin magaalada in ay siiwadaan qiimayntooda ku aadan waxa loo xilsaaray, waxaana la filayaa in Ra,iisalwasaaraha ay kusoo celiyaan warbixin buuxda