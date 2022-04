Guddiyada Doorashooyinka BFS oo Kawada Hadlay Xeerka Doorashada Guddoonka Labada Gole

Guddiyada labada ah ayaa waxa ay wadajir u go’aamiyeen in xeerka lagu ansixiyo fadhi wadajir ah oo labada Gole Maalinta beri ah ay isugu imaanayaan, guddiyadaan ayaa laga soo dhex xulay xildhibaannada, waxaana laga sugayaa in ay soo saaraan kulanka barri kadib habraacyada iyo jadwalka doorashada.

You may also like