Guddoomiyaha FEIT: Diyaar Baan U Nahay Dhaarinta Xildhibaannada

Hadalka guddoomiye Muuse Geelle Yuusuf aya waxaa uu kusoo aadayaa iyadoo in kabadan 200 oo xildhibaan ay qaateen shahaadada iyo kaararka aqoomsiga, waxaana la filayaa in guddigu maalinta 14-ka bisha April 2022-ka uu dhaariyo xildhibaannada labada aqal ee la doortay ee Baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda federalka ah.

“Xildhibaannada labada aqal cid waliba aan qaadan Shahaadada, waxaan ka rajaynaynaa in ay yimaadaan oo ay qaataan Shahaadada si ay uga qayb galaan dhaarta, xildhibaannada qaatay shahaadada, iyaga waxaan leenahay in ay ka soo hormaraan maalinta 14-ka oo dhaartu ay qabsoomi doonto, kuwaas oo muddo dhow ku wareegi doona xarumahoodii aqalka sare iyo golaha shacabka, umadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inuu kheyr jiro, inuu wadanku yeelan doono dowlad, inuu wadanku yeelan doono xeer dajiyeyaal” ayuu yiri guddoomiyaha.

Guddoomiye geelle ayaa ugu baaqay in xildhibaannada qaatay shahaadooyinka iyo kaararka aqoonsiga ah ka hor waqtiga ay yimaadaan, waxaan uu xusay in dalka ay ku gadaaman tahay duruufo badan loona baahan yahay in la samatabixiyo, isagoo sidoo kale baaq u diray xildhibaannada aan qaaday Shaadooyinka iyo kaararka aqoonsiga.