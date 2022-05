Guddoomiye Aadan Madoobe oo La Kulmay Safiirka Dowladda Turkiga

Safiirka ayaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka ka guddoomay Salaan iyo Hambalyo ku aaddan dooraashadii 15 May ee ka dhacday Teendhada Afasiyooni laguna doortay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya , mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu sheegay in dowladda Turkiga ay ballan qaadeyso dhismaha xarunta Baarlaanka, tayeeynta shaqaalihiisa iyo tababarada ay siiyaan ciidanka Qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya.

