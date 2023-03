Guddoomiye Aadan Madoobe oo Waqtiga u Kordhiyay Guddiga Dib u Eegista Dastuurka

Qodobada qaar ee la sheegayo in wax ka bedelka lagu sameynayo ayaa waxaa ka mid ah kala sareynta awoodaha labada heer dowlad iyo muddo xileedkka hey’adaha dowladda oo la sheegayo in laga dhigayo 5 sano sida uu ku qornaa Dastuur 1960-kii, marka laga tago hadallada mucaaradka majiro wax war acad ah oo ku aadan muddo kororsiga oo kasoo baxday madaxda sare ee dowladda iyo sidoo kale xukuumadda iyo labada gole ee Baarlamaanka 11-aada Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya .

Guddiga ayaa waxaa lagu amray in ugu dambeyn ay shaqadoodu kusoo dhameystiraan 15-ka May 2023, wax ka bedelka iyo sidoo kale kaabista lagu sameynayo Dastuurka dalka ayaa waxaa uu yimid, kadib markii 97 xildhibaan guddoonka ay u gudbiyeen 13-kii February 2023, waxka bedelka Dastuurka ayaa dhaliyay doosd ka timid dhinaca mucaaradka oo sheegay in madaxweyne Xasan iyo xukuumaddiisa ay muddo kordhin doonayaan sida ay ku sheegeen war-saxaafadeed kasoo baxay.