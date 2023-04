Guddoomiye Madaale oo Daahfuray Tartanka Qu’aan Akhriska Degmooyinka Gobolka Banaadir

Tartankaan ayaa waxaa uu qeyb ka yahay tartannada laga qabanayo gobolka iyada oo lagu maamuusayo bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaana guddoomiyaha uu sheegay, in ay ka qeybgalayaan arday ka kala socota 17-ka degmo ee gobolka Banaadir, isaga oo intaas raaciyay in tartamaha ku guuleysta uu heli doono hedyad uu ku farxidoono sida uu sheegay Guddoomiyaha Gobobolka Banaadir.

Guddoomiyaha Gobobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa ka hadlay ahmiyada ay lee dahay in lagu tartamo Qowlka Alle, isagoo sheegay in abaalmarino ay ku farxaan ay heli doonan tartamayaasha kaalmaha kore ka gala tartanka Qur’aanka Kariimka.