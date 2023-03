Guddoonka Baarlamaanka oo Magacaabay Guddi dib u Eegis Dastuur.

Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Shacabka Sacdiyo Samatar oo ah ku simaha guddoomiyaha golaha ayaa soo saartay warqad ay ku magacaabeyso xubno ka tirsan golaha shacabka oo ay sheegtay in talo ka soo bixinayaan qodobada wax kabadalka lagu sameynayo ee dastuurka, waxayna xustay in ay u soo gudbinayaan guddoonka golaha shacabka.

You may also like