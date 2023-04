Hey’adda Maareynta oo Ka Shirtay Badbaadinta Soomaalida Ku Go’doonsan Sudan

Kulankaan oo uu Guddoominayey Guddoomiye ku xigeenka Hay’adda Maareynta Musiiboyinka Qaranka Dr Axmed Cabdi Aadan waxaana qeyb ka ahaa madax ka socta Hay’addaha kala duwan ee Dowladda iyadoo lagu faaqiday sida ugu fudud ee dadka Somaaliyeed ee ku go’doonsan dalkaas loona badbaadin lahaa.

Guddiga ayaa sheegay in sida loo soo badbaadin karo oo dalka loogu soo celin karo ay tahay in wadajir loogu istaago, xilli kuwa badan oo u qaxay xaduudaha Sudaan ay la wadaagto Masar, Itoobiya,iyo South Sudan in loo sameeyo gurmad kasta oo la heli karo iyo in xaduudaha dalalka ay jogaan loogu furo.