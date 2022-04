Hishabeelle oo Shaacisay Jadwalka Doorashada Kuraas Golaha Shacabka ah

Doorashada kuraastaan ayaa waxaa lagu wadaa in ay dhacdo 9-ka bishaan April, waxaa ay qayb ka yihiin 7kursi oo ku haray magaalada Jowhar, kuwaas oo aan wali la dooran, waxaana lagu wadaa in la doorto ka hor inta aan la gaarin maalinta loo asteeyay dhaarinta xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka 11-aad ee lasoo doortay.

