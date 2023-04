Hoggaamiyeyaasha Isku Haya Awoodda Sudan oo Xabadjoojin Ku Dhawaaqay

Xilli afartii maalin ee lasoo dhaafay dalka Sudan uu ka dhacayay dagaal u dhaxeeya ciidamada Milatariga dalkaas iyo xoogagga gurmadka degdeg ah ee Dacmu Sariic ayaa ayaa waxaa lagu dhawaaqay xabad joojin muddo 24 saac ah, oo ka billaabmaysa fiidnimada Talaadada, waxaana ilaa iyo hadda lasoo warinayaa in ay dhaqan gal noqotay.

Dagaalka ayaa intii uu socday muda afarta cisho ah ayaa waxaa inta la xaqiijiyay ku geeriyootay in ka badan 185 qof oo rayid ah, waxaana jira in sidoo kale la dhaawac uu soo gaaray in ka badan 1,800 oo qof, sida Qaramada Midoobay laga soo xigtay, hoggaamiyeyaasha ayaa sheegay in ay dhaqangal ay noqon doonta Xabad joojinta.

Xabbad-joojinta ayaa timid kadib cadaadis uga yimid xoghayaha arrimaha debedda ee Maraykanka Antony Blinken oo ku saabsan joojinta dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay caasimadda dalka Sudan ee Khartoum iyo weliba rasaas lagu furay kolonyo diblomaasiyiin Maraykan ah, kadib weerarkii safiirkii Midowga Yurub.

Xabbad-joojinta ayaa billaabanaysa 6-da Fiidnimo wakhtiga dalka Sudan, iyada oo aan laga sii kordhin doonin wakhtigaas lagu heshiiyey, sida uu u sheegay telefishanka al-Carabiya, General Shams El Din Kabbashi oo xubin ka ah golaha milateriga ee haya dalka Sudan, waxaana ilaa iyo hadda oo saacado laga joogo degan xaaladda.

Dadka deggan magaalooyinka deriska ah ee Omdurman iyo Bahri ayaa soo sheegay duqeymo xagga cirka ah oo ruxay dhismayaal iyo rasaas lidka diyaaradaha ah. Sidoo kale, Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaallo ay ka dhaceen galbeedka dalkaas, waxaana sii kordhayay khasaaraha kale duwan soo gaarayay dadka Rayidka ah.

Xoghayaha arrimaha debedda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu wictaanno gooni gooni ah uu la yeeshay hoggaamiyeyaasha dhinacyada isku haya awoodda dalka Sudan ee Cabdil Fataax Al-Burhaan hoggaamiyaha Milatariga iyo Jeneraal Maxamed Xamdan Daqalo hoggaamiyaha xoogagga Dacmu Sariic.

Qalalaasaha gaaray gacan ka hadalka dalka Sudan ayaa bilowday kadib markii hoggaamiyaha Milatariga lagu soo eedeeyay inuu ku guuldareystay inuu qabto doorasho lagu soo dhiso dowlad shacab, taas oo xukubka dalka lagu wareejiyo, kaas oo xilligaan gacanta ugu jira ciidamada Milatariga ee hoggaaminayo Cabdil Fataax Al-Burhaan.

Xooggaga Dacmu Sariic waxa ay si toos ah uga amar qaataan hogaamiye kuxigeenka golaha, Jeneraal Maxamed Xamdan Daqalo, halka milateriga uu u taliyo Jeneraal Cabdifitaax al-Burhan oo ah madaxa golaha talada haya, Labada janan ayaa wixii ka dambeeyay afgembigii dhacay October 2021, dalka lagu xukumayay talis Milatari. Heshiis ku aaddan in xukunka lagu celiyo dowlad rayid ah ayaa socon waayay kadib markii ay labada janan isku khilaafeen qaabka ciidamada gurmadka degdega ah loogu biirinayo milateriga Sudan. Ciidanka gaarka ah ayaa doonaya in ku biiridda ay dhacdo 10 sano kadib, hase yeeshee milateriga ayaa doonaya laba sano gudohooda. Cadaadiska ka yimid xoghayaha arrimaha debedda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa waxaa la filayaa in sabab uu noqon karo in dhinacyada ay isugu yimaadaan liiska wadahadalka, waxaana sidoo kale socota waanwaan ay wadaan wadamada Beesha Caalamka oo lagu soo afjarayo xaaladda murugsan ee ka taagan afar maalin Sudan

Dagaalka Sudan ayaa qarxay kadib markii hoggaamiyeyaasha sare ee golaha KMG ah ay isku khilaafeen sidii ay u qabsoomi laheyd doorasho shacab, taas oo keentay in ciidamo ay kala wataan hoggaamiyaha Sudan, Jenaraal Cabdifitaax Al-Burhaan iyo hoggaamiye ku-xigeenka Jeneraal Maxamed Xamdan Daqalo ay wada dagaalamaan.

Goobjoog News