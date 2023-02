Hooyo Dhallan Sideed Cisho oo Kasoo Imtixaanka Macalimiinta Laga Qaadayo

Xamdi Maxamed Xusseen marnaba in ay tahay hooyo ku jirta maalmaha adag ee dhalmada kadib kama reebin sidii ay ku gaari laheyd hadafkeedii ahaa in ay noqoto macalimad tacliinta ku ababisa ubadka Soomaaliyeed, xilli sidoo kale madashada Imtixaanka uu ku sugnaa Seygeeda Maxamed Cabdi Cali oo qeyb ka ahaa.

