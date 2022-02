IMF: Haddaan La Helin Dowlad Cusub Bisha May Waxaa Istaagaya Taageeradeenna

Madaxa hay’adda lacagta adduunka IMF ee Laura Jaramillo ayaa sheegtay in ay qasab tahay in la helo dowlad cusub si ay u socdaan howlaha deyn cafinta iyo taageerada IMF ee dowladda Soomaaliya.

IMF ayaa sheegtay in barnaamijyadeeda Taageridda ciidamada, Deyn cafinta iyo Taagerada ay siiso dowladda Soomaaliya halis ugu jiraan in la joojiyo marka la gaaro bisha May haddii aanay doorashada dhamaan.