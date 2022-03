Kadib Tartanka 9 Musharrax Yaa Kusoo Baxay HOP#063 ?

Waxaa loo baahday in la aado wareegii labaad waxaana guddigu uu sheegay in labada musharrax lagu kala saarayo codka hal dheerida ah, waxaana dhacday in wareegii labaad labada musharrax ay kala heleen Murashax Cabdirisak Ciid ayaa helay 56 cod oo ku guulaystay kursiga HOP#063, halka Daahir xaaji Axmed uu helay 44 cod, waxaa halaabay 1 cod.

