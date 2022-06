Madaxweynaha Jubbalanad oo Lagu Soo Dhoweeyay Muqdisho

Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qeybta ka dowladda dhexe ayaa dhankooda la filayaa in ay qeyb ka noqdaan wufuudda ka qeyb galaysa Caleema-saarka, waxaana sidoo kale la filayaa in caasimadda ay oo gaaraan madaxda kale ee maamul goboleedyada ee maqan.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa ujeedka socdaalkiisa lagu sheegay in ay xiriirto ka qeybgalka xafladdda caleemo-saarka Madaxweynaha Cusub ee Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markale dib loo doortay 15-kii bishii tagtay ee May, waxaana uu qeyb ka yahay wufuudda lagu casuumay.