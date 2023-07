Madaxweynaha Mareykanka oo Sweden Kala Shaqeynaya Ku Biirista Gaashaanbuurta NATO

Biden ayaa sheegay in Sweden ay awood ku soo kordhin doonto Isbahaysiga NATO, sidaas awgeedna ay muhiim tahay in la meel mariyo xubinimadeeda. Turkiga ayaa weli ka cago-jiidaya inuu ansixiyo xubinimada Sweden, isaga oo hordhigay shuruudo kala duwan, ka hor inta aanay ansixinin.

